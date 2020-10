Tödliche Verletzungen erlitt ein Jogger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Bundesstraße 289.Gegen 20 Uhr fuhr ein grauer Peugeot auf der B 289 durch Burgkunstadt und stieß bei der Kreuzung zur Straße In der Au mit einem Fußgänger zusammen. Der 55-jährige Fußgänger joggte nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei in dem Bereich und wollte die Bundesstraße überqueren. Zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, eilten zu Hilfe und begannen mit der Reanimation des Joggers, bis ein Rettungsarzt eintraf. Der 55-Jährige erlag trotz aller Bemühungen noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 24-jährige Fahrer des Peugeot blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg kam ein Gutachter an den Unfallort und unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels bei der Klärung der Unfallursache. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sperrten die Bundesstraße während der Unfallaufnahme. red