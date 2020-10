Der

Zweckverband Stadt-Umland-Bahn präsentierte beim achten Dialogforum detailliertere Kartenausschnitte zur Linienführung. Die Teilnehmer diskutierten über einzelne Abschnitte der Strecke, die nun weiter konkretisiert wurden. Denn auch in Zeiten von Corona wird die Straßenbahnverbindung von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach weitergeplant, wie der Zweckverband in einer Pressemitteilung berichtet.

"Wir kennen den groben Verlauf der Strecke, jetzt geht es um den Feinschliff", sagte German Hacker, Verbandsvorsitzender und Erster Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach zu Beginn der Veranstaltung. Auch hier setze man wieder auf eine umfangreiche Beteiligung. Denn die Erfahrung zeigt laut Hacker, "dass das Projekt von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger profitiert - auch in Zeiten von Corona".

Für den Abschluss der Phase "Vorplanung" ist ein Planungsmaßstab von 1:2.500 vorgesehen. Die von der Landesplanungsbehörde im Januar als raumverträglich bescheinigte Streckenführung wurde daher weiter konkretisiert. Die Kartenausschnitte sind nun detaillierter. So werden an den verschiedenen Streckenabschnitten die mögliche Führung der Gleise in den Straßen sowie die bisher vorgesehene Lage der Haltestellen deutlicher erkennbar.

Siemens-Campus

"Die Pläne zeigen den aktuellen Planungsmaßstab, bei dem wir um ein Vierfaches näher dran sind. Aber auch hier wird es noch weitere Verfeinerungen geben, so dass es sich noch nicht um den finalen Maßstab handelt, auf dessen Grundlage wir bauen werden", erläuterte Technischer Leiter Florian Gräf.

Während der Veranstaltung wurden einzelne Streckenabschnitte näher betrachtet und diskutiert. Einen konkreteren Vorschlag zur Lage der Gleise und der Haltestelle gibt es auf Höhe des Siemens Campus, den die Stadt-Umland-Bahn über die Hammerbacherstraße erschließen wird. "Um möglichst kurze Wege zwischen der Haltestelle und den Bürostandorten zu ermöglichen, planen wir die Haltestelle jetzt westlich der Straße", berichtete Gräf. In der Vorzugstrasse zum Raumordnungsverfahren verlief die Strecke in diesem Bereich noch auf der östlichen Seite.

Die Querung des Erlanger Regnitzgrundes auf Höhe der Wöhrmühlinsel ist ein wichtiger und sensibler Bereich der Streckenführung. Der Regnitzgrund ist Landschaftsschutzgebiet und

Naherholungsbereich. Um eine möglichst umweltverträgliche, architektonisch ansprechende und technisch optimale Gestaltung der Brücke zu erreichen, habe sich der Zweckverband dazu entschieden, einen Realisierungswettbewerb auszuloben, sagte Geschäftsleiter Daniel Große-Verspohl.

Brücke ist ein großes Thema

Die Bürger sowie Verbände und Organisationen konnten ihre Anregungen für die Gestaltung der Brücke über eine Onlineplattform übermitteln. Insgesamt sind 82 Vorschläge eingegangen, die für die teilnehmenden Planungsbüros aufbereitet wurden. Zu sehen sind diese Ideen unter www.stadtumlandbahn.de/dialog/edialog/

realisierungswettbewerb.

Aktuell findet noch bis zum 3. November ein Teilnahmewettbewerb statt, bei dem sich interessierte Planungsbüros für eine Teilnahme am Realisierungswettbewerb bewerben können, berichtet der Zweckverband weiter. Anschließend erstellen die Büros ihre Entwürfe gemäß Anforderungskatalog. Im April werden die Preisträger benannt. Dem Preisgericht gehören in beratender Funktion auch Bürger, Natur- und Umweltschutzverbände sowie der Bayerische Bauernverband an. Der Realisierungswettbewerb dient der Auswahl des Planungsbüros, welches den Auftrag erhält, die Brücke auf Basis des Entwurfs im Detail zu planen.

So geht's weiter

Die konkretisierten Pläne im Maßstab 1:2.500 werden als Abschluss der Phase "Vorplanung" in den kommenden Wochen den städtischen Gremien vorgestellt. Im Anschluss startet die detailliertere Ausgestaltung des Streckenverlaufs. red