Jazz am See zieht stromaufwärts

Als der Verein Klassikkultur vor einem Monat die Absage der Seekonzerte verkünden musste, war die Enttäuschung groß. Immerhin ist die Konzertreihe schon seit vielen Jahren ureigener Bestandteil des

Erlanger Kultur-Sommers und hat in der Zeit eine begeisterte Fangemeinde hinter sich versammelt.

Um einen kleinen Ersatz für die Konzerte anzubieten, hat der Klassikkultur e.V. nun beschlossen, am Samstag, 15.August, ein von "Jazz am See" präsentiertes Mini-Open-Air auf der Kulturinsel Wöhrmühle zu organisieren. Zu dem bestuhlten Konzert unter freiem Himmel werden aufgrund der momentanen Bestimmungen 200 Gäste zugelassen sein. So heißt es in einer Pressemitteilung.

Da von der Staatsregierung bereits eine weitere Lockerung

der Beschränkungen angekündigt wurde, kann diese Zahl sich noch auf bis zu 400 Besucher erhöhen, wird weiter mitgeteilt. Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem E-Werk Erlangen.

"Jazz am See" zieht somit vom Dechsendorfer Weiher stromaufwärts in den Wiesengrund an der Regnitz und wird dieses Jahr zu "Jazz am Fluss". Zumindest die Konzertbesetzung verspricht die üblich gute Feierlaune und mittsommernächtliche Atmosphäre der Seekonzerte: Torsten Goods, Ur-Erlanger und einer der künstlerischen Leiter der Seekonzerte, ist mitsamt seiner All-Star-Band bestehend aus Christian von Kaphengst, Jan Miserre und Felix Lehrmann Teil der Abendunterhaltung.

"Ich bin so happy, diesen Sommer doch noch mal in der Heimat spielen zu können. Ich hoffe, das Mini Open-Air ist ein kleiner Trost für unsere Fans in Erlangen und Umgebung", so Goods.

Als Special Guest konnte Julian Wasserfuhr für die Bühne der Kulturinsel Wöhrmühle gewonnen werden. Der mit dem German Jazz Award ausgezeichnete Trompeter trat bereits 2017 bei Jazz am See auf.

Auch der Klassikkultur e.V. zeigt sich sehr erfreut, wie der Vorsitzende Frank Hoffmann betont: "Die Möglichkeit, an dieser Konzertreihe mitwirken zu können und damit den Fans der Seekonzerte einen kleinen Ersatz anbieten zu können, ist für uns eine klasse Sache. Wir danken dem E-Werk Erlangen für die gute Kooperation bei dieser Veranstaltungsreihe."

Tickets gibt es in der Vorverkaufsstelle und auf der Website des E-Werk Erlangens (https://e-werk.reservix. de/p/reservix/event/1582598) für 25 Euro zzgl. Sondergebühren. red