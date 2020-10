Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 10 500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag in der Bamberger Straße ereignet hat. An der Einmündung zur Industriestraße wollte ein Suzuki-Fahrer nach links abbiegen. Dieses Vorhaben erkannte eine nachfolgende 61-jährige Autofahrerin offensichtlich nicht und dachte, das Fahrzeug würde am rechten Fahrbahnrand anhalten. Deshalb fuhr sie links an dem Suzuki vorbei. Der 19-jährige Fahrer konnte seinen Abbiegevorgang noch abbrechen und so einen Zusammenstoß verhindern. Jedoch erschrak die 61-Jährige offensichtlich über die brenzlige Situation, verriss daraufhin das Lenkrad ihres Mazda und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen ein Denkmal. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die Landkreispolizei sucht Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9219-310 zu melden.