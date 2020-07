Hoher Schaden durch Wildunfälle

Mehrere Wildunfälle forderten in der Nacht zum Samstag das Leben einiger Rehe und einen Sachschaden von rund 10 000 Euro. In der Erntezeit kommt es häufiger vor, dass Wild die Straßen quert, da es durch Arbeiten aufgeschreckt wird. Auch die abgeernteten Agrarflächen zwingen die Tiere dazu, "umzuziehen". Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, vorausschauend zu fahren. Sollte es zum Unfall kommen, sind sie verpflichtet, auch wenn sie keinen Schaden feststellen, die Polizei zu verständigen.

Im Kreisverkehr hat

es gescheppert Am Freitagnachmittag kam es im "Köstener-Kreisel" zum Verkehrsunfall zwischen einem im Kreisverkehr fahrenden Traktor mit angebautem Mähwerk und einem Opel Meriva. Der 80-jährige Opel-Fahrer unterschätzte die Geschwindigkeit des landwirtschaftlichen Fahrzeugs, und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von 2400 Euro.

Radfahrerin verletzt sich am Kopf Am Samstag gegen 10 Uhr wollte eine Fahrradfahrerin die Von-Ketteler-Straße in Lichtenfels überqueren. Hierbei übersah sie ein Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich am Kopf. Ihre Verletzungen mussten im Klinikum Lichtenfels behandelt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 300 Euro.