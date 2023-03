Virtuos, wild, witzig – das sind Wulli und Sonja, die am Samstag, 18. März, 20 Uhr, ein Konzert beim Spielraum Kultur geben. Spielort ist das TSV-Sportheim „Zum Eulenbach“ in der Jahnstraße 5. Der Eintritt kostet 20 Euro beziehungsweise 18 Euro ermäßigt an der Abendkasse.

Das Liedermacherduo mit der Extraportion Humor begeistert deutschlandweit seit über 15 Jahren das Kleinkunst-Publikum. Mit Songs aus ihren mittlerweile zwölf Alben, bekannten Hits und Stand-up-Comedy sorgen die Vollblut-Entertainer für den perfekten Konzertabend .

Gerhard Friedrich, der Pressesprecher des Vereins, schreibt: Sonjas unglaublich kraftvolle, soulige Stimme, Wullis gefühlvoller, facettenreicher Gesang und sein fulminantes, fantasievolles Gitarrenspiel, bei dem man eine ganze Band zu hören meint, sind das Eine. Darüber hinaus überrascht ihre Show durch eine mitreißende Energie und Spontaneität, der man sich kaum entziehen kann. Was diese beiden aber zu etwas wirklich Besonderem macht, ist deren einmalige Harmonie – und die schafft Gänsehaut.

Diese Veranstaltung wird vom Verein Spielraum Kultur Hemhofen Röttenbach organisiert und durchgeführt. Spielraum Kultur bietet seit 1989 anspruchsvolle kulturelle Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene an. red