Am Sonntag startet um 6.30 Uhr die Schlüsselauer Wallfahrt der Höchstadter St.-Georg-Pfarrei in der Stadtpfarrkirche . Über Etzelskirchen, Saltendorf, Bösenbechhofen, Schweinbach und Herrnsdorf laufen die Fußwallfahrer zur Schlüsselauer Wallfahrtskirche.

In Begleitung der Höchstadter Stadtkapelle steht die Wallfahrt mit ihren Gebeten und Liedern heuer ganz im Zeichen des Gebetes um die Zukunft der Kirche. „Wer etwas bewegen will, muss sich bewegen“, unter diesem Motto gestalten die Verantwortlichen der Wallfahrt den Pilgerweg.

Zurück mit dem Bus

Um 10.30 beginnt der Wallfahrtsgottesdienst in der Schlüsselauer Kirche. Danach besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen, bevor um 13.15 Uhr eine kurze Wallfahrtsandacht beginnt. Um 13.30 Uhr fahren die Busse zurück nach Höchstadt, wo um 14 Uhr die Wallfahrt am Vogelseck in die Spitalkirche eingeholt wird.

Um 9.45 Uhr fährt ein Bus für Senioren und Gehbehinderte in der Großen Bauerngasse/Ecke Hirtengasse in Höchstadt ab.

Gottesdienste in Höchstadt

In der Stadtpfarrkirche finden am Sonntagvormittag keine Gottesdienste statt. Die Vorabendmesse Samstag um 19 Uhr und die Abendmesse an der Lourdesgrotte am Sonntagabend um 19 Uhr werden wie üblich abgehalten. Nr