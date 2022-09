Das Kulturfestival „Hin & Herzo“ in Herzogenaurach wirft seine Schatten voraus. Am Freitag, 16. September, findet um 19 Uhr im „Kunst-Raum“ in der Langenzenner Straße 1 die Vernissage der Ausstellung „Perspektive in Leben“ statt.

Das Künstlerehepaar Lana Karim und Shaho Penjwen greift in der Ausstellung bereits das Thema des Festivals auf. Unter dem Titel „Perspektive ist Leben“ präsentieren sie eine Auswahl ihrer Werke.

Die Ausstellung ist von Samstag, 17. September, bis Montag, 3. Oktober, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Freitag von 17 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und am Feiertag, 3. Oktober, von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Anlässlich von „Hin & Herzo“ werden die Künstler am Samstag, 24., und Sonntag, 25. September, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr an einem Gemeinschaftsprojekt zum Thema Perspektive arbeiten. Gäste sind dazu eingeladen. Weitere Informationen gibt es bei der Stadt Herzogenaurach , E-Mail kultur@herzogenaurach.de, Telefon 09132/901120. red