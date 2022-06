An Kinder , Familien und Erwachsene richten sich zwei Umweltbildungsaktionen am 9. und am 16. Juli. Beide sind Teil des Veranstaltungsprogramms der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Aischgrund anlässlich ihres 20. Gründungsjubiläums.

Zunächst findet am Samstag, 9. Juli, in Uehlfeld eine Exkursion zum Thema Storch statt. Los geht es um 10 Uhr am Parkplatz vor dem Rathaus, Rosenhofstraße 6. Das Ende der zwei Kilometer langen Tour ist für 12.30 Uhr vorgesehen.

Die zweite Aktion am Samstag, 16. Juli, in Neustadt/A., startet am Spielplatz im Stadtpark beim Wasserhaus, ebenfalls um 10 Uhr. Hier dreht sich alles um den Wald. Dieser ist Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, in dem es viel zu entdecken gibt. Beide Erkundungen leitet Moni Nunn, die spielerisch verpackte Informationen und Mitmachelemente verspricht. Kosten entstehen keine, aber eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an moni@objectfarm.org, Telefon 09165-995157, oder bei der LAG Aischgrund per E-Mail an lag@kreis-nea.de, Telefon 09161/927550.

Futtersuche auf den Wiesen

Bei der Exkursion in Uehlfeld geht es um den großen, schwarz-weißen Vogel mit dem roten Schnabel und den langen Beinen: den Storch. In der Region kommt er häufig vor. Oft kann man ihn bei der Suche nach Futter auf Wiesen sehen oder sogar in seinem Nest in einigen Gemeinden beobachten.

Doch was frisst er eigentlich? Wie viele Eier legt er und wie zieht er seine Jungen auf? Was macht der Storch im Winter? Warum klappert er manchmal mit dem Schnabel? Diese und weitere Fragen werden bei dieser Exkursion zum Thema Storch behandelt.

Am Samstag, 16. Juli, findet in Neustadt die Veranstaltung zum Thema „Lebensraum Wald“ statt. Der Wald hat viele Funktionen. Er ist Lieferant für Brennholz und Baumaterial, ein wichtiger Wasser- und Kohlendioxidspeicher und Erholungsraum. Doch in erster Linie ist der Wald Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen und ein wichtiges Ökosystem.

Bei der Expedition wird das Ökosystem Wald vorgestellt. Welche Tiere leben im Wald? Warum gibt es im Wald auch Stockwerke? Was lebt im Waldboden? Warum finden Eulen auch im Dunkeln eine Maus? Diese und weitere Fragen werden bei dieser Naturführung beantwortet. Die Veranstaltung ist für Kinder und Familien geeignet. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Neustadt am Spielplatz im Stadtpark (Nähe Stadtpark 22). red