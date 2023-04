Nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie können Besucher in Oberreichenbach beim „Reichenbacher Grafflmarkt“ wieder trödeln. Am Montag, 1. Mai , wird der Meisenweg wieder zu einem Paradies für alle Hobby-Schatzsucher, Trödler, Sammler und Schnäppchenjäger.

Der Flohmarkt bietet laut Pressemeldung der Veranstalter von 11 bis 16 Uhr wieder vieles an, was im Keller oder Dachboden übrig geblieben ist.

Im „Café Graffl“ bekommt man am Veranstaltungstag frischen Kaffee und Torten sowie Kuchen für die kleine Stärkung zwischendurch. In der Mittagszeit werden Wienerle in der Semmel angeboten. Wer selbst noch „Graffl“ zu Hause hat und es loswerden will: Es werden noch Anmeldungen entgegengenommen unter der E-Mail-Adresse GWFrohring@gmx.de oder der Telefonnummer 09104 1064.

Keine Gebühren für Kinder

Die Standgebühr beträgt für Erwachsene fünf Euro. Kinder bekommen bei einem kindgerechtem Trödelangebot nach dem Standaufbau die Gebühr zurück. Wie schon in den Vorjahren wird der Markt von der „FWG“ ( Freie Wählergemeinschaft Oberreichenbach ) organisiert. red