Das Corona-Testzentrum des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Erlangen-Höchstadt läuft mit guter Auslastung. Bastian Selig, Leiter des Schnelltestzentrums, zieht eine Zwischenbilanz: „ Die ersten sechs Testtage liegen hinter uns, wir können eine sehr positive Zwischenbilanz ziehen. Wir haben insgesamt bisher 645 Schnelltests durchgeführt, davon wurden vier Probanden positiv getestet.”

Weiter berichtet er: „An drei von sechs Tagen haben wir die Kapazität auf 110 Tests hochgefahren, so dass wir hier auf unsere ehrenamtliche Rufbereitschaft zurückgreifen mussten und konnten.“

Die Testzeiten

Von Montag bis Freitag und am Sonntag jeweils von 17 bis 20 Uhr besteht die Möglichkeit, einen zertifizierten Schnelltest durchführen zu lassen. Das Testzentrum befindet sich in der Henri-Dunant-Straße 4 in Erlangen . Terminbuchungen erfolgen über www.brk-erlangen.de/schnelltest.

Für die anstehenden Feiertage möchte das BRK Erlangen eine große Stütze für die Bevölkerung sein und möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern ein sicheres Weihnachtsfest ermöglichen, ebenso wie einen sicheren Jahreswechsel. Dazu wird das BRK in den nächsten Tagen über die Testzeiten über die Feiertage informieren. Das BRK Erlangen-Höchstadt freue sich über das erneute Engagement seiner ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Rahmen der Pandemiebekämpfung, erklärt Christian Raab, Kreisgeschäftsführer des BRK, „eine prima Leistung“. red