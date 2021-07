Gemeinderat Lothar Saulich ( SPD ) regte an, eine Spende an hochwassergeschädigte Gemeinden zu machen. Insbesondere, weil es diesmal auch Gemeinden in der unmittelbaren Nachbarschaft getroffen habe. Nach kurzer Diskussion einigte sich der Gemeinderat darauf, 30 000 Euro an die betroffenen Kommunen und 20 000 Euro direkt an die sozialen Betriebe der Laufer Mühle, die sehr schwer getroffen wurden, zu spenden.