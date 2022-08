Ab Mittwoch, 24. August, können sich Interessierte für das Herbst-/Wintersemester bei der Volkshochschule (VHS) Erlangen einschreiben. Wie aus einer Pressemitteilung der VHS hervorgeht, erscheint an diesem Tag auch das neue Programmheft. Es liegt an den bekannten Stellen aus. Die neuen Kurse und Veranstaltungen können ab dem genannten Zeitpunkt im Internet eingesehen und gebucht werden: vhs-erlangen.de. Eine persönliche Anmeldung im VHS-Servicebüro in der Friedrichstraße ist mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr möglich.

Ein großes Angebot

Mit mehr als 1200 Veranstaltungen bietet die Volkshochschule in diesem Semester wieder ein vielfältiges Programm. Rechtzeitiges Anmelden lohnt sich, denn auch im kommenden Semester stellt die VHS wegen Corona weniger Plätze zur Verfügung als vor Beginn der Pandemie.

Die nächste Sprachberatung findet ab kommendem Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr in der Friedrichstraße 19 (Zimmer 25) statt. Fragen zu den Integrationskursen und Einstufungstests können per E-Mail an vhs.integration@stadt.erlangen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09131/862684 gestellt werden. red