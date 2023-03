Der Tourismus in Erlangen hat sich laut den offiziellen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik für 2022 nach zwei Jahren Corona nicht nur erholt, er erreicht sogar neue Höchstwerte. Die Übernachtungen und Gästeankünfte waren vergangenes Jahr auf Rekordniveau. Das berichtet Oliver Timmermann vom Erlanger Tourismus- und Marketingverein .

Das Bayerische Landesamt für Statistik listet jährlich die Übernachtungszahlen der Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Gästebetten beziehungsweise für Campingplätze entsprechend zehn Stellplätze. In Erlangen lag die Anzahl an Gästeübernachtungen in 2022 bei 584.234. Dies entspricht einem Anstieg um 107,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ist zudem ein neuer Rekordwert. 2019 lag die Anzahl an Übernachtungen noch bei 502.193.

Positiv liest sich auch die Anzahl an Gästeankünften. Diese lag vergangenes Jahr bei 272.476, was einem Anstieg von 93,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Über 1000 Betten mehr seit 2018

Der deutliche Anstieg hängt auch zusammen mit dem Bettenaufbau in Erlangen . 2018 lag Erlangen hier noch bei 3116 Betten für 44 geöffnete Betriebe. Vergangenes Jahr weist die Statistik 4173 Betten für 48 geöffnete Betriebe aus, ein Zuwachs von 33,9 Prozent.

Der regionale Vergleich zeigt dennoch, dass aus dem Aufbau von Bettenkapazitäten nicht zwangsläufig höhere Übernachtungszahlen resultieren. Umso positiver lassen sich hier die Zahlen für Erlangen deuten. Die Neueröffnungen der vergangenen Jahre und der nun verzeichnete Anstieg zeigen, dass Erlangen in der Region als attraktiver Standort wahrgenommen wird.

Im Vergleich zu den anderen fränkischen Städten reiht sich Erlangen in 2022 bei den Gästeübernachtungen auf Platz 4 hinter Nürnberg (3.084.762), Würzburg (828.760) und Bamberg (726.250) ein, und noch vor Rothenburg ob der Tauber (466.129) und Bayreuth (464.539).

Mehr Gäste aus dem Ausland

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag in Erlangen vergangenes Jahr bei 2,1 Tagen. Im Jahr 2019 lag dieser Wert noch bei 1,9. Auch aus dem Ausland kommen wieder vermehrt Gäste. Während es hier im Jahr 2019 noch 166.168 Übernachtungen waren, sind diese im Jahr 2022 auf 185.008 angestiegen. Der größte Anteil entfällt aber auf Gäste aus der Bundesrepublik Deutschland.

Radreisen werden immer beliebter

Der Geschäftstourismus hat bei diesen Zahlen in Erlangen einen historisch gewachsenen erheblichen Anteil. Doch auch im Leisure-Tourismus hat der Erlanger Tourismus und Marketing Verein das Angebot während der Corona-Jahre weiter ausgebaut.

So wurde zum Beispiel auf die steigende Beliebtheit von Radreisen reagiert und das Angebot entsprechend erweitert mit neuen Radtouren , Broschüren und neuem Online-Auftritt.

„Die neue Tourismusstatistik enthält sehr positive Kennzahlen für unsere Wirtschaft. Dennoch kann es immer beeinflusst von verschiedenen Faktoren zu Schwankungen kommen. Umso wichtiger ist es für unsere Arbeit, Erlangen für Geschäftsreisende genauso wie für Städtereisende attraktiv mit besonderen Angeboten zu präsentieren. Dafür leisten wir täglich Überzeugungsarbeit, um unseren zukünftigen Gästen die Vorzüge unserer vielseitigen Stadt aufzuzeigen“, meint Christian Frank , Geschäftsführer des Erlanger Tourismus und Marketing Vereins. red