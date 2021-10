Zur Vorbereitung des Baus des neuen Zentrallabors muss zunächst ein Gebäude abgerissen werden. Die Einrichtung der Baustelle ist angelaufen und wirkt sich auf den öffentlichen Verkehr aus. Das berichtet die Pressestelle des Unternehmens in Herzogenaurach .

Ab Montag

So ist von den Bauarbeiten im Norden des Werksgeländes der Fuß- und Radweg entlang der Industriestraße zwischen dem Ost-Tor von Schaeffler und dem Nord-Tor betroffen. Der Weg wird in diesem Bereich ab dem kommenden Montag, 11. Oktober, gesperrt. Für Radfahrerinnen und Radfahrer ist dann in beide Richtungen eine Umleitung eingerichtet und ausgeschildert.

Sperrung bis 2024

Die Umleitung führt über den parallel zur Hans-Maier-Straße verlaufenden Radweg an der Mittleren Aurach. Sperrung und Umleitung bleiben voraussichtlich bis Anfang 2024 bestehen, heißt es in der von Christian Bald verfassten Pressemitteilung aus der Abteilung Standortkommunikation. red

