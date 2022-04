Pilz und Baum sind gemeinsam erfolgreich. Zu diesem Thema gibt es eine Führung mit Diana Härpfer im Botanischen Garten in Erlangen am Samstag, 9. April, 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Besonders im Frühjahr benötigen Bäume und Vegetation viel Wasser, um ihre Blätter optimal entfalten zu können. Unterstützung bekommen sie hierbei in vielen Fällen von unsichtbaren Helfern, den Mykorrihza-Pilzen. Durch ihre feinen, weitreichenden Mycelfäden können diese den Boden weit durchdringen. In einer einzigartigen Partnerschaft unterstützen die Pilze mit ihrem Wurzelgeflecht die Bäume bei der Aufnahme von Wasser und Nährstoffen. Im Ausgleich bekommen sie wertvolle Kohlenhydratverbindungen, die von den Bäumen durch Photosynthese aufgebaut wurden. Im Botanischen Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg führt die Pilz-Expertin Diana Härpfer zu den Bäumen, die von dieser verborgenen Symbiose profitieren. Foto: Katrin Simon,