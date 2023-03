Am Mittwoch, 15. März, findet um 19.30 Uhr in Herzogenaurach ein weiteres Konzert der Reihe „Orgel-Zeit“ statt. Thema diesmal: „Musik zur Passionszeit“.

Dem Motto entsprechend werden Werke von Johann Sebastian Bach , Johann Pachelbel sowie des schlesischen Komponisten Max Gulbins präsentiert. Einmal im Monat, an einem Mittwoch, stellt Kantor Gerald Fink in dieser 2011 begonnenen Reihe interessante Themen rund um die Orgel vor: das Instrument, die Vielfalt der Orgelliteratur, Orgelkomponisten und einiges an Hintergrundinformationen. Die „Orgel-Zeit“ ist als Gesprächskonzert konzipiert, das heißt, die Stücke werden in einem 15-minütigen Vortrag erläutert und anschließend gespielt. Anfang Oktober wurde die neue, große Orgel in der evangelischen Kirche Herzogenaurach festlich eingeweiht. Das Instrument der Firma Waltershausen/Thüringen mit seinen 33 Registern und insgesamt 1420 klingenden Pfeifen kann eine Vielfalt der Orgelliteratur hervorragend wiedergeben. Wer sich für die unterschiedlichen Orgelthemen interessiert oder wer einfach mal eine knappe Stunde bei schönen Orgelklängen innehalten will, ist bei freiem Eintritt eingeladen. red