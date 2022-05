Das fränkische Urgestein Friedl Auer (Bild) trägt am Donnerstag, 2. Juni, Ausschnitte aus seinem Programm „… net es Gelbe vom Ei “ vor. Nix is derluugn, alles woar vom Siggi und den Geschichten aus seiner Heimat. Dazu spielen seine langjährigen Freunde, die Bamberger Folk-Formation „Just Friends“, einen Mix aus Posie und Musik. Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches und sehr unterhaltsames Programm freuen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Stadtverwaltung. Foto: Veranstalter