Für einen sicheren Start in die Motorradsaison hat die Gebietsverkehrswacht Höchstadt am vergangenen Samstag ein Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer veranstaltet.

Der Frühling lässt nicht nur die Natur aufblühen, sondern lockt auch immer mehr Motorradfahrer zurück auf die Straßen. Das bleibt nicht ohne Gefahren, denn im Gegensatz zum Auto hat das Motorrad keine Knautschzone , wird leichter übersehen und erfordert mehr Geschicklichkeit. „Aber Sicherheit kann man trainieren“, lässt sich Jochen Meier in einer Pressemitteilung zitieren. Er ist Organisator des Motorradfahrsicherheitstrainings der Gebietsverkehrswacht Höchstadt, das traditionell zum Start in die Saison auf den Geländen der Firmen Baxter und Medwork im Höchstadter Aischpark stattfindet.

Knapp 60 Teilnehmer aus dem Umkreis bis hinter Nürnberg haben am vergangenen Samstag die Möglichkeit genutzt, in vielseitigen Stationen ihr Fahrgefühl auszubauen und Wissen zu erlangen, das im Notfall ihr eigenes Leben oder auch das anderer retten kann. So übten die Fahrer mit einem Team des Bayerischen Roten Kreuzes Maßnahmen zur ersten Hilfe bei Motorradunfällen ein. Außerdem fachsimpelten sie mit Mitarbeitern des Tüv Süd über technische Anforderungen an ihre Maschinen.

Mehrere Übungsparcours

Gemeinsam mit der Fahrschule Striegel trainierten sie das Bremsen und Ausweichen, um ihr Motorrad auch in gefährlicheren Situationen unter Kontrolle zu halten. Schließlich schulten die Teilnehmer in mehreren Parcours ihre Geschicklichkeit mit schnellen und langsamen Kurven. Außerdem stand das Wenden auf engem Raum auf dem Programm.

„Damit bereiten wir die Fahrerinnen und Fahrer gezielt auf Situationen vor, die im Alltag gefährlich sein können. Gleichzeitig macht es natürlich auch Spaß, unter Gleichgesinnten sein Motorrad besser kennenzulernen und Herausforderungen zu meistern“, fasst Jochen Meier zusammen. Er freut sich bereits darauf, auch im nächsten Frühling wieder Motorradbegeisterte im Aischpark zu begrüßen. red