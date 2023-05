Zur Feier des 50. Geburtstags hat der Musikverein Zeckern und Umgebung nach Hemhofen in die Schulturnhalle eingeladen. Neben den Ehrungen für 25, 40 und 50 Jahre aktive oder passive Mitgliedschaft wurde Michael Motz, der 25 Jahre an der Spitze des Vereins stand, zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Musikalisch schwungvoll wurde der Abend von den Frankenwalder Musikanten Windheim begleitet.

Das 50-jährige Bestehen des Musikvereins konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht termingerecht gefeiert werden. „Corona hat jedem viel abverlangt, den Gesang- und Musikvereinen aber besonders. Deshalb freut es mich sehr, dass der Musikverein heute sein Fest nachfeiert“, sagte Bürgermeister Ludwig Nagel ( CSU ) in seiner Begrüßung. Der Musikverein Zeckern habe sich um das kulturelle Leben in der Gemeinde verdient gemacht. Auch bei den Ereignissen außerhalb der Gemeindegrenzen sei der Musikverein ein gern gesehener Gast. „Eure Mission als musikalische Botschafter der Gemeinde war und ist sehr erfolgreich“, erklärte Nagel.

Der Sprecher des Vorstands, Michael Siebenhaar, blickte kurz zurück: Am 2. Januar 1971 wurde der Musikverein Zeckern gegründet. Bereits 1969 hatten drei Musiker den Grundstein hierfür gelegt. Deren Ziel war es damals, jungen Menschen in Zeckern die Freude an der Musik nahezubringen, diese auszubilden und gemeinsam zu musizieren. 1971 wurde mit einer Jugendkapelle das Gründungsfest gefeiert. Jeder Verein habe auch ein gemeinsames Ziel, nämlich zu einer großen Familie zusammenzuwachsen.

„Als fester Bestandteil unserer Gesellschaft im Ort haben wir in all den Jahren dazu beigetragen, den Gemeinsinn zu stärken und uns damit ein Ansehen erarbeitet, auf das wir stolz zurückblicken können“, sagte Benedikt Stilkerich, sein Vertreter. Wie bei jedem Verein habe es auch bei den Musikanten Höhen und Tiefen gegeben. Beim zehnten Jubiläum waren es noch 36 aktive Musikanten . „Heute sind es nur noch 13 aktive Musiker“, erklärte er bedauernd.

Höhepunkt waren neben den Glückwunschreden die Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit. Dazwischen meldeten sich immer wieder die Frankenwalder Musikanten Windheim mit Blasmusik zu „Wort“. Der Ehrungsbeauftragte des Nordbayerischen Musikbundes, Steffen Schmidt, übernahm zusammen mit Michael Siebenhaar und Benedikt Stilkerich die Ehrungen. Als Überraschung wurde der ehemalige Vorsitzende des Vereins für sein Durchhaltevermögen, seine Führungsqualitäten, sein Engagement und vor allem für die Liebe, mit der er es tat, zum Ehrenvorsitzenden ernannt. „25 Jahre lang leitete Michael Motz die Geschicke des Vereins und er war immer das Gesicht unseres Musikvereins “, sagte Siebenhaar.

Ehrung für 25 Jahre aktiv: Volker Löffler, Georg Scharf, Michael Siebenhaar, Benedikt Stilkerich; für 25 Jahre passiv: Markus Haagen, Anton Kalb, Markus Lang, Josef Matheiowetz. Erwin Motz, Susanne Scarciolla, Renate Schmitt, Sabine Siebenhaar, Nikolaus Spörlein, Michael Ullmann, Konrad Wagner , Margot Wozelka, Georg Zender, Laura Zöbelein; für 40 Jahre aktiv: Andreas Siebenhaar; für 40 Jahre passiv: Alf Brauer, Erhard Dippacher, Georg Großkopf, Hans Koch , Schmitt Georg, Schmitt Jürgen, Rainer Uri; für 50 Jahre aktiv: Michael Motz, Friedrich Nendel, Karin Scharf, Stefan Stilkerich; für 50 Jahre passiv: Oskar Gügel, Leo Heilmann, Georg Motz, Franz Schmitt , Karin Uri.

Der Bürgermeister wünschte dem Musikverein Zeckern alles Gute, vor allem immer genügend Musiker und viel Spaß an der Musik. Nach den Ehrungen saß man noch gerne – von der Musik der Frankenwalder Musikanten Windheim begleitet – beieinander. Michael Siebenhaar hatte zu Beginn auch Mitglieder des Gemeinderates, Vertreter einiger Vereine und Heidrun Völlner mit ihren Adelsdorfer Musikanten sowie die Röttenbacher Blasmusik mit dem Vorsitzenden und Dirigenten Thomas Sapper begrüßt. Johanna Blum