Zu einem aufsehenerregenden Brand kam es am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in der Buchenstraße in Herzogenaurach . Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entzündete sich der Akku eines Mähroboters, der in einem Unterstand im Garten stand. Die Flammen griffen auf die Fassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses über. Ein Nachbar verständigte die Feuerwehr , begann den Brand mit dem Gartenschlauch zu löschen und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen . Es entstand daher nur Sachschaden an der Fassade, an einer Balkonüberdachung und drei Fenstern. Die Feuerwehr löschte den Brand . Es wurde niemand verletzt. pol