Die Zahl der bedürftigen Personen steigt – nicht zuletzt aufgrund der Auswirkun-gen der Corona-Pandemie . Die Arbeit der Tafeln wird daher immer wichtiger. Durch die Förderung des bayerischen Sozialministeriums in Höhe von rund 100 000 Euro konnten die Tafeln in Bayern so elf Elektro-Lastenräder anschaffen.

Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner : „Die Elektro-Lastenräder haben nicht nur einen ökologischen Nutzen. Sie sind vor allem in Innenstädten praktisch, schnell und effektiv. Ich bin mir sicher, dass die Lastenräder beim Einsammeln und Ausfahren von Lebensmitteln eine große Unterstützung sein können – gerade auch in verkehrsberuhigten Zonen. Zudem fällt die Parkplatzsuche weg.“

Zu den neuen Besitzern eines solchen Lastenrads zählt nun auch die Tafel Erlangen . Peter Zilles, Vorsitzender der Tafel Bayern, erklärte: „Die Elektro-Lastenräder sind für uns eine ökologisch sinnvolle Alternative, gerade wenn nur kleinere Mengen an Lebensmitteln bewegt werden sollen.“

In Bayern unterstützen rund 7000 Ehrenamtliche in 171 Tafeln weit über 200 000 Menschen, darunter etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche. red