Bettina Graber-Reckziegel ist die diesjährige Preisträgerin „Bank & Kunst“. Diese Auszeichnung vergibt die VR Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach, Niederlassung der VR-Bank Metropolregion Nürnberg eG, alljährlich in Kooperation mit dem Kunstverein Erlangen e.V. – nun bereits zum 14. Mal. Neben der Kunsttrophäe erhielt die bereits mehrfach prämierte Künstlerin auch einen Scheck über 2000 Euro.

Bedacht werden aufstrebende Künstler aus der Region – und mit herausragendem Talent. Jutta Keller, Erste Vorsitzende des Erlanger Kunstvereins, freute sich, dass diesmal die begehrte VR-Trophäe an eine Meisterschülerin ging: Bettina Graber-Reckziegel hatte bereits von 2005 bis 2009 ihr Studium an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg bei Prof. Eva von Platen absolviert und setzt nun in ihrer Künstlerwerkstatt in Vorra besondere kreative Akzente. Graber-Reckziegels Ausstellung zur Preisverleihung „Metaphorisch“ hätte nicht treffender benannt werden können, so Johannes Hofmann , stv. Vorstandsvorsitzender der VR-Bank. In ihren zunächst verträumt anmutenden Bildern und Objekten würde der Betrachter beim genauen Hinsehen oftmals das gesellschaftskritische Statement entdecken. red