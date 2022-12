Noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest konnte die St.-Georg-Pfarrei 15.000 Euro an Spenden weiterleiten. Verschiedene Hilfswerke profitierten davon. Das berichtet die Pfarrei.

Das Bonifatiuswerk unterstützt Gemeinden, die auf Grund ihrer Fläche und der geringen Mitgliederzahl nur schwer ein Pfarreileben gestalten können. Das katholische Hilfswerk Missio unterstützt die jungen und sehr lebendigen Gemeinden auf dem afrikanischen Kontinent. Über 30 Hauslistensammler sorgten dafür, dass die Caritas erstmals bei einer Herbstsammlung 11.000 Euro erhielt. Die Caritas engagiert sich in der Region in Pflegedienst und Beratung.

In Höchstadt begann der Bau einer Kindertagesstätte und in den St. Nicolai Höfen am Aischparkcenter entsteht eine Tagespflegeeinrichtung in Trägerschaft der Caritas . Das hohe Spendenaufkommen hängt nach Ansicht von Stadtpfarrer Kilian Kemmer auch mit dem steigenden Gottesdienstbesuch zusammen, der seit einigen Wochen zu verzeichnen ist. Wie immer hängen die Ergebnisse im Einzelnen im Eingangsbereich der Stadtpfarrkirche aus.

Kirchenpflegerin Tanja Schwägerl verwies bei der Präsentation auf die Weihnachtskollekte für Gesundheits- und Sozialprojekte in Guatemala, wo jedes zweite Kind unterernährt ist. In allen Weihnachtsgottesdiensten an Heiligabend und am ersten Feiertag bittet die Pfarrei mit dem Hilfswerk Adveniat in diesem Anliegen um Spenden. Spendentütchen liegen in St. Georg aus. Stadtpfarrer Kilian Kemmer hofft zudem auf eine große Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Sternsingeraktion am 6. und 7. Januar, die von Lukas und Martina Schwägerl bereits akribisch vorbereitet wird. Anmeldungen hierfür nimmt das Pfarramt entgegen. red