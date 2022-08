Tablet trifft Bauklotz: Die Qualifizierungskampagne „Startchance kita.digital“ will bereits junge Kinder in ihrer Medienkompetenz stärken – im Einklang mit Eltern und Erzieherinnen und Erziehern. Das Vorhaben unterstützt Kitas darin, Kinder an die digitale Welt, deren Chancen und Herausforderungen heranzuführen. Darauf weist eine Pressemitteilung des Landratsamtes hin.

Zehn Teilnehmer

Zehn Kindertageseinrichtungen aus dem Landkreis, davon sieben aus Herzogenaurach , haben erfolgreich an dem einjährigen Kurs des bayerischen Familienministeriums teilgenommen: Kinderhort 1 und Kinderhort 2 an der Carl-Platz Schule, Kinderhaus Don Bosco, Villa Herzolino, Evangelische Kindertagesstätte Katharina von Bora, Integratives evang.-luth. Montessori-Kinderhaus, Kath. Kindertagessstätte St. Martin (alle Herzogenaurach ), Integrative Kindertagesstätte Felsenkeller Rasselbande (Heroldsberg) sowie Kindertagesstätte Regenbogen und Hort Oberreichenbach (Oberreichenbach).

Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im Landratsamt präsentierten die Beteiligten Erkenntnisse aus der Praxis. In einjährigen Kursen gehen die Kitas mit den Kindern und deren Eltern erste Schritte in der digitalen Bildungswelt. Diese werden von qualifizierten Coaches begleitet sowie durch die Onlineplattform Kita Hub Bayern unterstützt. Die Kitas erhalten vielfältige Anregungen für die digitale Foto-, Audio- und Filmarbeit mit Kindern und wie sie dabei die Eltern miteinbeziehen können. Der Onlinekurs (MOOC) „Startchance kita.digital“ und digitale Vernetzungsmöglichkeiten ergänzen das Kursangebot. Trotz der digitalen Medien bieten die Einrichtungen weiterhin viel Raum zum Spielen, Toben und Klettern.

Startchance kita.digital

Die Kampagne startete im September 2021. Es ist ein mehrjähriges, kostenfreies Qualifizierungsangebot des Bayerischen Familienministeriums für alle bayerischen Kinderkrippen, Kindergärten und Horte sowie Häuser für Kinder, das auch über Mittel des Bundesfamilienministeriums aus dem Gute-Kita-Gesetz mitfinanziert wird. Das Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz (IFP) hat die Kampagne gemeinsam mit dem JFF-Institut für Medienpädagogik konzipiert, umgesetzt und wissenschaftlich begleitet.

Weitere Informationen gibt es auf der IFP-Website unter https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/startchancekitadigital.php. red