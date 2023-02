Die Kameradschaft Adelsdorf hat sich zur Hauptversammlung im Landgasthof Utz in Weppersdorf getroffen. Dabei ehrte Vorsitzender Lorenz Mölkner einige Mitglieder für deren langjährige Treue. Auszeichnungen für 40 Jahre erhielten Rudolf Kießling, Lorenz Mölkner und Wilhelm Willert. Für 25 Jahre wurden geehrt: Reinhard Geier, Holger Kupfer, Peter Nagengast und Erwin Schmauß. Lorenz Mölkner erhielt noch aus den Händen des Kassiers Werner Dresel die Urkunde für 25 Jahre als Vorsitzender .

Außerdem standen Wahlen auf dem Programm. Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) leitete sie − alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig per Akklamation wieder gewählt. Die Ergebnisse: Vorsitzender Lorenz Mölkner, Zweiter Vorsitzender Klaus Neubauer, Kassier Werner Dresel, Schriftführer Hans Schuh, Kassenprüfer Georg Nagengast und Wilhelm Willert, Fahnenträger Werner Dresel. Zudem wurden sechs Beisitzer in ihrem Amt bestätigt.

Gegründet wurde der Verein im Jahr 1875, und bereits 1878 spalteten sich die Kameraden auf und seitdem hat Adelsdorf zwei Gruppen.

Wenig Programm wegen Corona

Hans Schuh las das letzte Protokoll vor und betonte, dass die Coronapandemie den eingefahrenen Ablauf völlig durcheinander gebracht habe. Er blickte zurück auf einige Aktivitäten, wie etwa die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession und am St. Annatag in Weppersdorf oder das Freundschaftsschießen, an dem ein Kamerad teilgenommen hatte. Zudem hatten sich einige Mitglieder im November zum Karpfenessen in Weppersdorf getroffen. Die Vorschau für dieses Jahr ist ohne Coronabeschränkungen etwas umfangreicher. Neben einem Kameradschaftstreffen in Adelsdorf nehmen die Mitglieder an der Kriegerwallfahrt nach Vierzehnheiligen teil. Fronleichnam, Annatag in Weppersdorf und mehr stehen im Kalender.

Allen Mitgliedern des Vereins ist die Erhaltung des Brauchtums und die Bewahrung des Andenkens an die gefallenen und vermissten Soldaten wichtig. Johanna Blum