Der Auftakt zur neuen „Bühnenwelt Kulturtankstelle “ wird von Paddy Schmidt, Frontmann der seit 1988 tourenden Irish-Folk-Band „ Paddy Goes to Holyhead “, gestaltet. Darauf verweist Veranstalter Kenny Legendre in einer Pressemeldung.

Paddy Schmidt kommt mit seinem Soloprogramm „Irish & More“ am Donnerstag, 2. März, nach Burghaslach in die „ Kulturtankstelle “. Der deutsche Musiker habe in mittlerweile drei Jahrzehnten mehr als 5000 Auftritte hinter sich und stand bereits mit internationalen Größen wie Rory Gallagher , den Beach Boys und Jethro Tull auf der Bühne. Mit rauer Whiskystimme und genau passendem Gespür für die irische Musik sei er nicht nur ein charismatischer Sänger und Entertainer, sondern auch einer der besten Mundharmonikaspieler überhaupt, schreibt Legendre. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr; der Eintritt (nur Abendkasse) beträgt zehn Euro. red