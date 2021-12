Für die Bürger des Landkreises Erlangen-Höchstadt besteht weiterhin die Möglichkeit, kostenlose Corona-Tests durchführen zu lassen. Darauf weist das Landratsamt in einer Mitteilung hin.

Jedem Bürger steht wöchentlich mindestens ein kostenloser Antigen-Schnelltest zur Verfügung. Die Schnelltests werden in privaten Schnellteststellen und Arzt- und Zahnarztpraxen , Apotheken, medizinischen Laboren sowie bei Rettungs- und Hilfsorganisationen durchgeführt.

Seit Montag führt das BRK in der Henri-Dunant-Str. 4 in Erlangen von Montag bis Freitag und Sonntag jeweils von 17 bis 20 Uhr wieder kostenfreie Schnelltests durch. Alle Informationen dazu finden sich unter www.brk-erlangen.de/schnelltest. . Unter erlangen.de/corona-testungen sind alle Angebote der Erlanger Teststationen zu finden. Ergänzend hierzu beauftragt das Staatliche Gesundheitsamt private Anbieter. Eine aktuelle Übersicht ist auf der Homepage des Landratsamtes unter www.erlangen-hoechstadt.de/coronatests abrufbar.

Der ASB Erlangen-Höchstadt führt von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr am Großparkplatz in Erlangen PCR-Testungen durch. Folgende Personengruppen können sich am Großparkplatz mit vorheriger Terminvergabe testen lassen: Wer eine Warnmeldung via Corona-Warnapp erhalten hat, enge Kontaktperson von Positiv-Getesteten ist oder sich aus gesundheitlichen, medizinischen Gründen nicht impfen lassen darf (Nachweis erforderlich), Beschäftigte in Heimen und Pflegeeinrichtungen, Schwangere, Kinder aus Betreuungseinrichtungen, Personen, die für einen Klinik-Aufenthalt, einen Reha-Aufenthalt oder einen Eingriff zwingend einen PCR-Test vorlegen müssen, Personen, die eine „Freitestung“ benötigen, sowie Personen, die im Rahmen einer vom Gesundheitsamt angeordneten Reihentestung zum Test aufgefordert wurden. Die Terminvergabe erfolgt telefonisch unter 0800/1440000. red