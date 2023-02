Bereits zum vierten Mal und anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Krieger- und Soldatenvereins Aisch 1883 gastiert das Heeresmusikkorps Veitshöchheim in Adelsdorf . Am Mittwoch, 12. April, spielt es in der Aischgrundhalle. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten sind an der Pforte des Kreiskrankenhauses St. Anna erhältlich.

Laut Pressemitteilung der Veranstalter fanden die Auftritte in den Jahren 2015, 2017 und 2019 einen immer größer werdenden Anklang. Deshalb organisiert der Krieger- und Soldatenverein Aisch erneut ein Benefizkonzert . Der Reinerlös ist, wie schon die Jahre zuvor, für die Paliativeinheit „Lichtblick“ des Kreiskrankenhauses St. Anna in Höchstadt, bestimmt. „Wir sind sehr stolz, dass unsere Einladung wieder einmal Erfolg hatte und freuen uns schon heute auf die hervorragenden Musiker“, sagte der Vorsitzende des Krieger- und Soldatenvereins Ralf Olmesdahl.

Betreuung der Truppe als Aufgabe

Das als Heeresmusikkorps Veitshöchheim benannte Orchester ist Bestandteil der Streitkräftebasis und wird fachlich wie truppendienstlich vom Zentrum Militärmusik in Bonn geführt. Die wichtigste Aufgabe des Heeresmusikkorps Veitshöchheim ist die Truppenbetreuung im In- und Ausland. Dazu gehört auch die Repräsentation der Bundeswehr in der Öffentlichkeit.

Neben Auftritten bei militärischen Zeremonien wie Gelöbnissen, Appellen und dem Großen Zapfenstreich im vorwiegend Süddeutschen Raum, wird das fränkische Militärorchester auch während Auslandseinsätzen der Bundeswehr eingesetzt. Die Gemeinde Adelsdorf unterstützt das Projekt des Krieger- und Soldatenvereins, indem sie die Aischgrundhalle für das Konzert kostenlos zur Verfügung stellen. Landrat Alexander Tritthart schätzt die solidarische Vereinskultur im Landkreis und hat die Schirmherrschaft auch in diesem Jahr wieder gerne übernommen: „Die Freude an Vereinsarbeit und Musik verbindet. Das stärkt unser Wir-Gefühl über Adelsdorf und den Landkreis hinaus.“ Oberstleutnant Robert Kahle, der Chef des Heeresmusikkops weiß um das Können seiner Truppe : „Wir können für ein tolles Konzert garantieren“.

Große Bandbreite

Das Repertoire seines Orchesters reicht vom traditionellen Militärmarsch, klassischen Ouvertüren, Operette, Kompositionen für sinfonisches Blasorchester über Filmmusik bis hin zu Big-Band-Arrangements. red