Etwa 500 Schüler aller sechs Höchstadter Schulen beteiligten sich am Malwettbewerb des Fördervereins des Kreiskrankenhauses St. Anna zum Thema „Hoffnung in Zeiten von Corona“. Die teilnehmenden Schulen waren: Anton-Wölker-Grundschule, Grundschule Höchstadt Süd, Don-Bosco-Schule , Ritter von Spix (Mittel-)Schule, Realschule Höchstadt und das Gymnasium Höchstadt.

Alle Schüler konnten ein Bild im Sekretariat ihrer Schule abgeben. Die besten Bilder erhielten Preise im Gesamtwert von rund 1000 Euro und werden zum Tag der offenen Tür des Kreiskrankenhauses am 23. Juli der Öffentlichkeit vorgestellt. Später werden die Bilder auch viele Patientenzimmer schmücken. Die kleinen Kunstwerke wurden von Patienten des Krankenhauses bewertet. Damit verwirklichte der Förderverein ein weiteres Mal seinen selbst gestellten Auftrag, als Brücke zwischen Bürgern und dem Krankenhaus zu dienen.

Nun wurden anlässlich einer festlichen Zusammenkunft in der Cafeteria des Krankenhauses die besten Arbeiten gewürdigt und ausgezeichnet. Der Geschäftsführer des Fördervereines , Daniel Stromer, als maßgebender Organisator des Malwettbewerbes und der Zweite Vorsitzende Dominik Tscheuschner nahmen die Auszeichnung der Wettbewerbsgewinner vor. Die stellvertretende Landrätin Gabriele Klaußner würdigte die kleinen Künstler mit den Worten: „Es war eine gute Tat, beim Malwettbewerb mitzumachen, denn ihr gebt den Patienten mit euren Bildern viel Hoffnung, wieder gesund zu werden.“

Insgesamt waren 431 Bilder eingereicht worden. Stromer sprach unter dem Beifall der Anwesenden den Dank an alle Schüler aus, die sich am Wettbewerb beteiligt hatten. Ebenfalls dankte er den Sponsoren dieser Mal-Aktion, der „Spielekiste“ aus dem Aischpark-Center und der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG für ihre Unterstützung.

Seine einleitenden Worte gipfelten in der Feststellung: „Wir sind regelrecht überwältigt! Die wirklich gelungenen Bilder sollen den Patienten des Kreiskrankenhauses helfen, ihren Schmerz für einen Moment zu vergessen und neue Hoffnung zu schöpfen.“ Und weiter: „Wir freuen uns auf die Übergabe eines Tablets und Sachwertgutscheinen im Wert von über 1000 Euro an insgesamt 20 Künstler aller sechs Schulen und querbeet über alle Jahrgänge“.

Sebastian Lang von der „Spielekiste“, die sich maßgeblich am Malwettbewerb beteiligte, hob in einem Gespräch hervor, es komme ihm darauf an, dass das Geld seines Sponsorings in der Region bleibe. „Wir stecken unser Geld lieber in Wettbewerbe, wo die Teilnehmer aus unserer Region kommen. Die von uns gesponserten Gutscheine helfen unseren Kindern, sich Wünsche zu erfüllen.“ Die ersten drei Preise erhielten Mia-Sophie aus der Klasse 7e der Real-Schule, Johanna aus derselben Klasse und Eva-Maria aus der Klasse 6a des Gymnasiums.

Deutlich wurde bei der Veranstaltung vor allem, dass es dem Förderverein darum geht, das Kreiskrankenhaus St. Anna durch sein aktives Mitwirken positiv zu prägen. Dieser Zielstellung sei der Verein mit seinem Malwettbewerb gerecht geworden. red