In Märchen, Mythen und Abenteuer-Geschichten spielt die Anzahl der Helden eine besondere Rolle. Es gibt die glorreichen Sieben, die sieben Samurai und die sieben Zwerge. In Franken ist aber natürlich mal wieder alles anders. Hier treten die „Heroen der Moderne“ zu acht auf. Am Freitag, 18. November, um 19 Uhr treffen erstmals zwei Hochkaräter mittelfränkischer Comedy-Rock-Musik aufeinander. Beim „Franggndobblrogg“ (hochdeutsch: „Frankendoppelrock“) in der Fortuna-Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9, in Höchstadt spielen die fünf Musiker von „Franggn Mafia “ gemeinsam mit dem Comedy-Rock-Trio „Atze Bauer und die Band mit Witz“.

Eine Pressemitteilung der Veranstalter beschreibt das Programm: Die ehrenwerten Herren der „Franggn Mafia “ kombinieren fränkische Texte mit altbekannten Klassikern der Musikgeschichte, darunter Songs von Eric Clapton , den Rolling Stones , Bruce Springsteen , Prince, Jimi Hendrix und Bob Dylan . „Atze Bauer und die Band mit Witz“ präsentieren ihre selbst entwickelte, revolutionäre Musikform „Rock ’n’ LOL“, mit der sie – laut eigener Aussage – schlichtweg Rock-Geschichte schreiben. So handelt es sich bei „Rock-Musik und lautes Lachen“, wie sich „Rock 'n' LOL“ übersetzen lässt, um humorvolle Texte, stimmige Gitarren-Riffs und musikalische Darbietungen mit vollem Ü50-Körpereinsatz. Schließlich verfügen beide Bands über mehrere Hundert Jahre Lebens-, Musik- und Bühnenerfahrung.

Inhaltlich erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Abend mit viel Unterhaltung, Musik und Spaßfaktor, wie die „Franggn Mafia “ verspricht. Diese setzt sich zusammen aus Rudi Popp (Gitarre), Heinrich Spielberger (Keyboard), Stephan Hausen (Schlagzeug), Norbert Czerwek (Bass) und Andreas Hutzler (Gesang).

Ihren neuen Song „Hier ist doch was faul“ werden Bandleader Atze Bauer, Jerry Röschmann (Bass) und Eric Obst (Schlagzeug) von „Atze Bauer und die Band mit Witz“ beim „Franggndobblrogg“ erstmals vor Publikum präsentieren.

Thematische Vielfalt

Zusätzlich zu dieser Premiere wird das Trio bereits bekannte Lieder wie „Unnütz“, „Ein Bier auf Hartz IV“ und „Promis im Knast“ spielen. So bietet das Aufeinandertreffen der beiden fränkischen Comedy-Rock-Bands vielfältige Themen. Von Thermomix-Erlebnissen über alltägliche Kuriositäten, überforderte Gigolos und zwischenmenschliche Missstände bis hin zu den Missverständnissen zwischen den Geschlechtern reicht die Bandbreite.

Karten für die Veranstaltung gibt es bei der Fortuna-Kulturfabrik unter Telefon 09193/5033160 oder per E-Mail an info-fkf@hoechstadt.de sowie in der Geschäftsstelle von T-Shirt-Drucker.de, Am Medbacher Tor 7a, in Höchstadt. Die Öffnungszeiten des Geschäfts sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.

Weitere Infos zu dem Abend in der Kulturfabrik gibt es im Internet unter fortuna-kulturfabrik.de. red