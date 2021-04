Seit zehn Jahren ist es möglich, am Pfandflaschenautomaten bei Edeka Degen in Adelsdorf zu wählen, ob man das Pfandgeld zurück haben will oder ob man es für einen guten Zweck spendet. „Insgesamt haben unsere Edeka-Kunden auf diese Weise schon 20 000 Euro gespendet“, sagt Anna Degen, Mitglied der Geschäftsleitung, ganz stolz. Die Kinderfeuerwehr Neuhaus, die Pfadfinder , der Waldkindergarten und viele andere Gruppen wurden bereits auf diese Weise beschenkt. Am vergangenen Donnerstag überreichte Anna Degen der Vorsitzenden des Eltern-Kind-Vereins Adelsdorf , Theresa Lunz, einen Scheck über 1000 Euro. Darüber freuen sich die Kinder und die Eltern des Vereins.

Für die Einrichtung neuer Räume

Was mit dem Geld geschehen soll, erklärt Theresa Lunz: „Wir wollen die Spende aufheben und für die Einrichtung neuer Räumlichkeiten, auf die wir immer noch dringend warten, verwenden. Auch Ausgaben, die während der Corona-Zeiten angefallen sind, können wir damit tätigen.“

Aktuell sind 44 Familien Mitglied im Eltern-Kind-Verein, und alle hoffen sehnlichst auf ein baldiges Ende der Pandemie und auf eine neue Bleibe. jb