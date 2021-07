In der Corona-Pandemie gab es viele Verlierer. Besonders hart traf es allerdings Schüller und die Kulturszene. Also beschloss der Rotary Club (RC) Höchstadt Schulkinder und gleichzeitig die Theaterkultur in der Region zu unterstützen. „Der Rotary Club Höchstadt bezahlt für Erstklässer einen Theaterbesuch im Theater Kuckucksheim . So können die Kinder, die einen schwierigen Schulstart im Septem-ber in Corona-Zeiten hatten, Schule auch als etwas Schönes erleben und gleichzeitig wird das Theater unterstützt“, sagt Adelinde Reinhardt, Präsidentin der Höchstadter Rotarier. An dem Projekt will sie nach und nach alle Grundschulen beteiligen, die ersten Aufführungen sind bereits vorbereitet.

Die Auftaktveranstaltung mit der Anton-Wölker-Grundschule in der Kulturfabrik Höchstadt Ende Oktober durfte wegen der Corona-Bestimmungen allerdings nicht stattfinden. Auch der Theatertag an der Grundschule Röttenbach wurde wegen des Lockdowns verschoben.

Aller guten Dinge sind drei

Im dritten Anlauf klappte der Projektauftakt dann aber schließlich doch noch: Zum Schuljahresende erlebten die Grundschüler in Röttenbach nach einem beschwerlichen Schuljahr mit viel Distanz- und Wechselunterricht nicht nur ein wenig Normailtät, sondern einen Höhepunkt auf ihrem Pausenhof: Das Theater Kuckucksheim war da. Stefan Kügel spielte mit seinem Sohn das spannende Stück „Findus und Pettersson“ – nach dem gleichnamigen Kinderbuch. Mit dieser Aufführung bei Sonnenschein in einer wunderbaren Umgebung mit begeisterten Schülern fand das Präsidentenjahr für Adelinde Reinhardt einen schönen Abschluss. red