Nach zwei Jahren Corona-Pause werden heuer wieder die Sternsinger der St.-Georgspfarrei von Haus zu Haus gehen. 26 Gruppen werden am Feiertag nachmittags und am darauffolgenden Samstagnachmittag ab 12.30 Uhr unterwegs sein, lässt Stadtpfarrer Kilian Kemmer per Pressemitteilung wissen.

Nicht alle Ortsteile können erreicht werden. Wo die Sternsinger nicht selber hinkommen, werden Segenssprüche per Briefkasteneinwurf verteilt. Auf einer Hotline, die auf der Briefkastensendung steht, kann dann der Besuch der Sternsinger noch bestellt werden.

In Gremsdorf, Sterpersdorf und Etzelskirchen sind ebenfalls am Dreikönigstag die Sternsinger unterwegs. Kinderprojekte für Bildung und Gesundheit in Indonesien werden heuer von den Sternsingern durch das gesammelte Geld unterstützt.

Aussendung auf dem Marktplatz

Die Aussendung der Sternsinger findet in diesem Jahr am Dreikönigstag nicht in der Kirche, sondern um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Dort empfängt Bürgermeister Gerald Brehm die rund hundert Kinder und Jugendlichen.

Die Sternsinger werden in Höchstadt am Freitag, 6 Januar, folgende Straßen bedienen: Höchstadt Süd (alles südlich der Aisch) komplett; Altstadt zusammen mit: Schäfergraben, Hirtengasse, Engelgasse, Glockengasse, Große Bauerngasse von Schillerplatz bis Polizeikreisel, Schillerplatz, Brückenstraße, An der Stadtmühle, Badgasse, Schlossberg, Schranne, Hauptstraße., Marktplatz, Marktbrunnenstraße, Färbergasse, Gerbergasse, Untere- und Obere Brauhausgasse, In der Brannerstatt, Am Brauhaus, Dr.-Haas-Gasse, Kapuzinerstraße, Spitalstraße, Häfnersberg, Bambergerstr. bis Foto Weller, Am Graben, Kleine Bauerngasse und Steinwegstraße. Auch berücksichtigt werden die Ortsteile Mailach und Ailsbach (bei Lonnerstadt).

Am Samstag, 7. Januar, ab 12 Uhr ziehen die Sternsinger durch die folgenden Straßen: Höchstadt Nord (restliche Straßen) sowie die Ortsteile Biengarten, Mohrhof, Großneuses, Kleinneuses, Boxbrunn, Nackendorf und Fetzelhofen. red