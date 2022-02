Vom 1. bis 3. März organisiert der Stadtjugendring Erlangen gemeinsam mit dem Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV Stub) eine Planungswerkstatt für Kinder und Jugendliche . Unter dem Motto „Lego-Architekten für die Stub gesucht“ können die jungen Planerinnen und Planer diesmal Park-&-Ride-Anlagen für die Bahn mit Lego entwerfen.

Wie können Haltestellen und Parkplätze sinnvoll und ansprechend miteinander verknüpft werden, um einen sicheren und reibungslosen Umstieg für alle Fahrgäste sicherzustellen? Bei der Lego-Planungswerkstatt dreht sich alles um diese Frage.

Konzepte mit Parkplätzen

„In den drei Tagen lernen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Park-&-Ride-Konzepte kennen und gestalten Modelle nach ihren eigenen Vorstellungen. Dabei werden sie von einer echten Stub-Planerin unterstützt“, erklärt Christian Kohlert, Stadtjugendpfleger beim Stadtjugendring Erlangen .

Aus den bisherigen Veranstaltungen habe der Zweckverband bereits viele wertvolle Anregungen zu verschiedenen Streckenabschnitten erhalten, darunter auch zu den Haltestellen entlang der Streckenführung. „Die Konzeption von Park-&-Ride-Anlagen ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Dabei spielen nicht nur die Gegebenheiten vor Ort, sondern auch die Bedürfnisse unterschiedlicher Interessenvertretungen eine wichtige Rolle. Ich bin schon sehr gespannt, wie die jungen Planerinnen und Planer mit dieser Herausforderung umgehen werden, und freue mich auf tolle Entwürfe“, sagt Mandy Guttzeit, Geschäftsleiterin beim ZV Stub.

Wie bei den vorangegangenen Veranstaltungen des Beteiligungsprojekts sollen die Vorschläge der Kinder und Jugendlichen dokumentiert und in die weitere Planung der Stadt-Umland-Bahn einfließen.

Anmeldung

Die Planungswerkstatt findet vom 1. bis 3. März jeweils von 9 bis 16 Uhr im Medienzentrum Parabol in der Hermannstraße 33 in Nürnberg statt. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren aus den Städten Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach. Die Teilnahme ist kostenlos. Insgesamt können zwölf Kinder und Jugendliche teilnehmen. Eine Anmeldung ist bis 21. Februar über die Internetseite www.beteiligt-dabei.de oder direkt beim Stadtjugendring Erlangen , Michael-Vogel-Straße 1 e, möglich. red