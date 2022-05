Auf der Kirchweih in Thüngfeld haben sich Gerda und Josef Herrmann einst kennengelernt. Jetzt konnten der Metzgermeister und seine Frau das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern. Den Heiratsantrag machte der junge Mann aus Schlüsselfeld seiner Gerda nach der bestandenen Meisterprüfung.

Gerda Herrmann, geborene Thiel, erblickte in Karlsbad das Licht der Welt. Nach dem Krieg kam sie mit ihren Eltern in das Steigerwaldstädtchen. Dort war ihr Vater Polizist in der einstigen Polizeistation in der Kapellengasse. Gerda war im ehemaligen Forstamt beschäftigt, das sich im heutigen Rathaus befand.

Die Geburt eines Sohnes und einer Tochter machte das junge Glück vollkommen. Die beiden Jungverheirateten blieben der Familientradition treu und übernahmen die elterliche Metzgerei am Marktplatz. Die Geschäftsgründung unter dem Namen Herrmann ist bereits 1859 nachzuweisen, damals allerdings mit Sitz neben der Kirche. Im Jahr 1906 wechselte das Geschäft in die Hauptstraße und damit an den historischen Marktplatz.

Obwohl es im Betrieb immer sehr viel Arbeit gab, haben die Eheleute ganz viel von der Welt gesehen. Reisen führten sie unter anderem in die Karibik, nach Japan, Australien, Mauritius, die Malediven und die Philippinen, meist um ihrem Hobbies, dem Tauchen nachzugehen. Auch der Tanzsport, in dem sie es bis zum Tanzsportabzeichen in Gold brachten, machte ihnen in jüngeren Jahren viel Spaß.

Anfang der 1980er Jahre erwarben sie die denkmalgeschützte , 1749 erbaute Schule am Marktplatz. Das heutige Wohnzimmer der Familie war einst das Klassenzimmer des jungen Josef. Die Metzgerei ist zwar längst an Sohn und Enkelkinder übergegangen, aber Gerda und Josef Herrmann arbeiten noch immer gerne im Betrieb mit. In die Schar der Gratulanten reihten sich auch Landrat Hans Kalb und Bürgermeister Johannes Krapp ein.