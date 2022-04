Über 30 Ehrenamtliche der St.-Georgspfarrei verteilen dieser Tage in vielen Straßenzügen Höchstadts einen Spendenaufruf anlässlich der Caritas-Frühjahrssammlung. Die Caritas Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt betreibt unterschiedliche Dienste der sozialen Beratung und der ambulanten Pflege in der Region Höchstadt. Neben dem Unterhalt für diese Angebote dienen die Spenden der Errichtung einer Tagespflegestation in der neuen Wohnanlage „St.-Nicolai-Höfe“ am Kieferndorfer Weg und dem Bau eines Kindergartens mit Hort und Krippe im Neubaugebiet zwischen Etzelskirchen und Nackendorf. Nachdem die Caritas auch regional die Betreuung ukrainischer Flüchtlinge koordiniert, werden die Spenden auch für diesen aktuellen Zweck verwendet.

Wer mit seiner Spende einen Beitrag zur Unterstützung leisten möchte, kann seine Spende überweisen: Katholische Kirchenstiftung Höchstadt, Caritas-Frühjahrssammlung, IBAN: DE69 7635 0000 0430 0082 92. red