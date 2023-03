Für die Welt der Kirchenmusik sind in diesem Jahr zwei fundamentale Daten zu feiern. Höchstadts „Coro pro musica“ nimmt das Doppeljubiläum und die sich ergebende Befreiung aus dem corona-bedingten Schweigen der Chöre zum Anlass, sich wieder der konzertanten geistlichen Literatur zuzuwenden.

Vor genau 500 Jahren hatte Martin Luther die Idee, Psalmen in Lieder für die Gottesdienstbesucher umzuwandeln. Er lieferte selbst die ersten höchst gelungenen Beispiele und setzte damit einen Strom immer neuer geistlicher Lieder in Bewegung, der bis heute anhält.

Zu Beginn der Passionszeit vor 300 Jahren reiste Bach nach Leipzig, um sich für die Stelle des Kantors an der Thomaskirche zu bewerben. Im Gepäck hatte er eine Kantate für den Vorstellungsgottesdienst und beeindruckte tief. Fortan entstand das Riesenwerk von 200 Kantaten, jede ein Kunstwerk, das ohne die Basis der Choral-Idee Luthers nicht denkbar wäre.

In der Christuskirche Höchstadt

Für Sonntag, 19. März, 17 Uhr, lädt, der Förderkreis „Pro musica“ zu einem Konzert mit drei Bach-Kantaten in die Christuskirche Höchstadt ein. Dabei kommt auch jenes Meisterwerk der Kantoratsprobe in Leipzig (BWV 23 „ Du wahrer Gott und Davids Sohn “) im 300. Jahr seiner Entstehung zur Aufführung.

Das Programm enthält darüber hinaus die Choralkantate 93 über das berühmte Kirchenlied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ und eine weitere über das Lied „Mache dich, mein Geist, bereit“.

Klaus-Dieter Stolper, der Leiter des Konzertes, wird moderierende Hinweise geben zu geistlichen und künstlerischen Inhalten der je etwa 20-minütigen Stücke. Die Begleitung von Solisten und Chor hat ein Spezialensemble für Alte Musik inne (Traversflöte, alte Oboen, Fagott und Barockstreicher), an der Truhenorgel musiziert Gabriel Konjaev. Die Gesangssolisten sind Nachwuchssänger aus den Musikhochschulen Nürnberg, Würzburg und Bremen.

Konzertkarten

Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, im evangelischen Pfarramt, in der Fortuna-Kulturfabrik und in der „Bücherstube“ Höchstadt, E-Mail Reservierung@promusica.online; an der Abendkasse 20 Euro. red