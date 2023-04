Nach dem erfolgreichen Auftakt am vergangenen Sonntag findet nun das zweite Konzert im Rahmen des Münchaurach Klosterfrühlings statt. Am kommenden Sonntag, 30. April, gastiert um 17 Uhr das Bläserensemble „BlechMafia“ im Rahmen des Festivals in der Klosterkirche.

Auf hohem Niveau

Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches und unterhaltsames einstündiges Programm auf hohem Niveau, verspricht Mitorganisator Gerald Fink. Und schreibt: „Dabei spannt sich der musikalische Bogen von klassischen Werken der Renaissance bis in fesselnde Stücke der Gegenwart und auch überraschende Klänge werden nicht fehlen.“

Eine Besonderheit diesmal sind die Soloeinlagen für Marimba und Hand-Pan mit Schlagzeuger Wolfgang Schniske. Ein Großteil der Stücke wurde von Trompeter Matthias Eckart und Posaunist Stephen Jenkins selbst geschrieben, zum Beispiel die „Take-Away”-Suite mit den Sätzen „Fish´n´ Chips“, „Bratwurst Blues“ und „Funk To Go“.

Das Quintett aus Nürnberg, komplettiert mit Susumu Kakizoe an der Tuba, ist weit über die Region hinaus bekannt für seine virtuosen und kurzweiligen Programme. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich über Spenden. red