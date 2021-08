Das Jahr 2020 war in vielen Bereichen ein besonderes Jahr – auch und gerade für die Feuerwehr des Aurachtaler Ortsteils Neundorf . Coronabedingt mussten Hygienekonzepte erstellt, das Miteinander zurückgefahren und der Übungsdienst zum Großteil auf digitale Formate umgestellt werden.

Trotzdem: „Insgesamt sind wir gut durchgekommen“, so das Fazit von Landrat Alexander Tritthart ( CSU ) und Kreisbrandrat Matthias Rocca bei der Jahresversammlung der Ortsteilwehr. Der Hauptgrund der Zusammenkunft war aber die Ehrung für Hubert Kreß und Dieter Weghorn für 40 Jahre aktive Dienstzeit. In seiner Laudatio erinnerte der Landrat an besondere Einsätze und Leistungen der beiden langjährigen Feuerwehrmänner , die neben dem Goldenen Ehrenzeichen auch je einen Freiplatz im Feuerwehrerholungsheim in Bayrisch Gmain überreicht bekamen. Für die Ehepartner spendierte die Gemeinde einen zweiten Platz, zusammen mit einem Gutschein und vom Verein gab’s noch den Heiligen Florian. Erwähnenswert ist, dass von 141 Einwohnern 45 Mitglied der Feuerwehr und davon 22 aktiv sind. Der Landrat erinnerte an die jüngsten Hochwasserereignisse mit seinen unvorstellbaren Folgen für die Menschen. Um solchen Katastrophen etwas entgegensetzen zu können, sei eine enge Abstimmung der Hilfsorganisationen wie Feuerwehren , THW und Rettungsdiensten sehr wichtig. „Jede Feuerwehr wird gebraucht, und die kleinen Feuerwehren sind wichtig vor Ort“, betonte der Kreisbrandrat .

Das zeigte sich auch beim jüngsten Unwetter, bei dem die Aurachtaler Ortswehr mit 22 Aktiven nicht nur im Heimatort im Einsatz war, sondern auch nach Herzogenaurach geschickt wurde. Richard Sänger