Bad Staffelstein vor 20 Stunden

Himmlischer Besuch im Tannenwald

Tobias Schramm verkauft seit zehn Jahren Christbäume in Bad Staffelstein. Heuer kamen die Leute frühzeitiger als sonst - wohl weil sie wegen der Pandemie häufiger zu Hause sind und sich länger am geschmückten Tannenbaum erfreuen möchten. Das Christkind sah sich die Bäume an.