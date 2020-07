Heuer kein Anmeldeschluss

Die Anmeldung für den Unterricht an der Städtischen Musikschule Münnerstadt für das kommende Schuljahr ist auch noch in den nächsten Wochen möglich. Wegen der Corona-Pandemie werde in diesem Jahr auf einen Anmeldeschluss verzichtet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hauptfächer

An der Musikschule werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet. Im Elementarbereich gibt es folgende Unterrichtsangebote: Musikgarten für Babys (Alter sechs bis 18 Monate), Musikgarten 1 (eineinhalb bis drei Jahre), Musikgarten 2 (drei bis vier Jahre), Musikalische Früherziehung 1 (vier bis fünf Jahre), Musikalische Früherziehung 2 (fünf bis sechs Jahre), Musikalische Grundausbildung (ab sechs Jahre), Percussion For Kids.

Folgende Instrumente werden unterrichtet: Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba, Schlagzeug, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Violine, Klavier, Keyboard und Akkordeon.

Ergänzungsfächer

Zusätzlich können folgende Ergänzungsfächer belegt werden, die bei Anmeldung zu einem Hauptfach kostenfrei sind: Holzbläser-Ensemble, Blechbläser-Ensemble, Percussion-Ensemble, Bläserklasse, Rockband und Jazz-Combo. Bei entsprechender Nachfrage können weitere Ensembles gebildet werden.

Jugendblasorchester

Bläser und Schlagzeuger haben die Möglichkeit, im Städtischen Jugendblasorchester Münnerstadt mitzuspielen. Für die Mitwirkung im Jugendblasorchester erhalten die Teilnehmer eine Ermäßigung in Höhe von 50 Prozent auf die Unterrichtsgebühren bei der Instrumentalausbildung, teilt die Musikschule Münnerstadt mit.

Das Jugendblasorchester repräsentiert die Stadt Münnerstadt bei Auftritten im In- und Ausland. Im September 2021 wird das Orchester beim Oktoberfest in München am Festzug teilnehmen.

Ermäßigungen gibt es für Geschwister, für musiktreibende Vereine der Stadt Münnerstadt mit Stadtteilen, bei Mehrfächerbelegung und für die Teilnahme am Jugendblasorchester, heißt es weiter in einer Mitteilung an die Presse.

Kontakt

Bei weiteren Fragen rund um den Musikunterricht wendet man sich an das Büro der Städtischen Musikschule Münnerstadt, Tel.: 09733/3490 Mail: musikschule@muennerstadt.de red