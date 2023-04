„Tausend Takte Blasmusik“ – unter diesem Motto steht das Frühjahrskonzert der Blaskapelle Kirchaich , das am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Oberaurachzentrum in Trossenfurt stattfindet. Das Motto wurde nicht zuletzt in Hinblick auf das 1000-jährige Bestehen ihres Heimatortes gewählt.

Nach dreijähriger, pandemiebedingter Zwangspause kann das Konzert heuer erstmals wieder in der gewohnten Form stattfinden, teilt die Blaskapelle Kirchaich mit. Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm der Aicher Musikanten um ihre Dirigentin Kristina Renner freuen. Vor kurzem bereiteten sich die Musiker und Musikerinnen bei einem Probewochenende darauf vor. Im Schullandheim Weißenstadt im Fichtelgebirge wurde das „Trainingslager“ bezogen.

Zu hören sein werden Stücke aus Filmmusik, Schlager, Swing, Rock und Pop. Viele der ausgewählten Titel wurden in vorangegangenen Konzerten vom Publikum über ausgegebene Stimmzettel gewünscht. So können sich die hoffentlich wieder zahlreichen Gäste beispielsweise auf ein Medley mit den größten Erfolgen des erst 2021 verstorbenen amerikanisch-deutschen Jazz- und Schlagersängers Bill Ramsey freuen. Mit dabei auch ein Arrangement mit dem Titel „80er Kult“, das unvergessliche Hits unter anderem der Spider Murphy Gang oder der Münchner Freiheit beinhaltet. Der Musical-Welterfolg „The Lion King (König der Löwen)“ ist ebenso dabei wie der Nummer-Eins-Hit „Africa“ der Rockband Toto aus dem Jahr 1982. Romantisch wird es beim Chanson „La vie en rose“ der französischen Sängerin Édith Piaf.

Selbstverständlich werden auch die Freunde der traditionellen Blasmusik nicht zu kurz kommen.

Natürlich werden auch die jungen Musikerinnen und Musiker des gemeinsamen Schülerorchesters der Musikvereine aus Priesendorf und Oberaurach unter der Leitung von Heimo Bierwirth aktiv zum Gelingen des Abends beitragen. Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt.

Karten sind im Vorverkauf bei allen Musikerinnen und Musikern der Kapelle für 8 Euro erhältlich. Jugendliche ab zwölf Jahren zahlen 5 Euro, Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Natürlich gibt’s auch an der Abendkasse noch genügend Tickets zu erwerben. red