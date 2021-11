Die Feuerwehr in Recheldorf hat für die nächsten sechs Jahre ihre Kommandanten gewählt. Zum 1. Kommandanten wurde von den zehn wahlberechtigten Mitgliedern Wilfried Schmidt gewählt, zu seinem Stellvertreter Uwe Köhler. Bürgermeister Helmut Dietz ( SPD ) sagte, die Gemeinde habe im vergangenen Jahr 80 000 Euro in das Feuerwehrwesen investiert. Etwa 190 aktive Frauen und Männer seien in den acht Feuerwehren der Gemeinde tätig. „Ich persönlich schätze die Arbeit unserer Feuerwehren sehr“, sagte Dietz mit dem Hinweis auf den Einsatz bei dem letztjährigen Unwetterereignis. Auch Kreisbrandinspektor Thomas Habermann lobte die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren der Gemeinde.