Wer kennt die Heilfelsen in den Haßbergen? Den Heilsteinen wird eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt; schulmedizinisch ist dies allerdings nicht belegt. Zusammen mit einer fachkundigen Dozentin erkunden Interessierte in drei Exkursionen der Volkshochschule (VHS) Haßberge die besonderen Orte. Auftakt ist am Freitag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz in der Waldabteilung Steinert in Jesserndorf . Anmeldung ist im Internet un-ter www.vhs-hassberge.de oder unter Ruf 09521/94200 erforderlich. Dort gibt es auch weitere Informationen. red