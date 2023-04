Am Ende der Osterferien lädt die Messe „Kulinea“ dazu ein, die Region kulinarisch zu erleben und zu entdecken. Das sei gerade nach der entbehrungsreichen Fastenzeit ein besonderes Genuss-Highlight, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Haßberge.

Die regionale Erzeuger- und Verbrauchermesse des Landkreises Haßberge ist am Freitag, 14. April, von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag, 15. April, und am Sonntag, 16. April, beginnt die Messe jeweils schon um 10 Uhr.

In der Mehrzweckhalle am Tuchanger in Zeil am Main bieten zahlreiche Direktvermarkter und regionale Erzeuger aus dem Landkreis Haßberge und der nahen Umgebung ihre Spezialitäten zur Verkostung an. Darüber hinaus erfahren Verbraucherinnen und Verbraucher aus erster Hand Wissenswertes zur Produktion und den Erzeugnissen.

Trotz allgemeiner Kostensteigerungen erhöht der Landkreis Haßberge als Veranstalter der „Kulinea“ die Eintrittspreise nicht. Der Messebesuch kostet weiterhin 4 Euro pro Person, Kinder unter 16 Jahren haben kostenfreien Eintritt. Neu ist, dass der Eintritt ein „Tagesticket“ beinhaltet, das am jeweiligen Messetag gilt. So können Gäste gleich mehrmals zum Shoppen die Messe besuchen.

Erfahrungsgemäß ist der größte Besucherandrang für den Messe-Sonntag zu erwarten. Für alle, die gerne mit der ganzen Familie in Ruhe durch die Ausstellung schlendern möchten, bieten sich daher insbesondere am Freitag hervorragende Bedingungen. Wie der Veranstalter betont, ist an den ersten beiden Messetagen auch eine extra Aktion für die jungen Gäste am Stand des Umweltbildungszentrums geboten.

Wie gelangt man zur Messe?

Die Anreise zur Messe ist ganz bequem und umweltfreundlich per Bahn möglich. Vom Bahnhof in Zeil am Main gelangt man in circa zehn Minuten zu Fuß zur Messehalle. Auch von den Großparkplätzen (vor allem bei Allmilmö und in der Zuckerstraße) ist das Messegelände fußläufig problemlos erreichbar. Hier besteht am Samstag und Sonntag zudem die Möglichkeit, die direkt angrenzende Baumesse auf dem Erba-Gelände („Marken-Outlet“) zu besuchen. Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich am Schulhof und am Altstadtparkplatz im Mittelweg, wo auch eine Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge ist. Der Parkplatz „Rote Erde“ (am Tuchanger) steht aufgrund derzeitiger Baumaßnahmen nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Stadt Zeil weist ausdrücklich darauf hin, dass am Tuchanger sowie in der Oskar-Winkler-Straße während des Messezeitraums Halteverbot besteht. Die Einhaltung der Verkehrsanordnung wird entsprechend kontrolliert werden.

Ausführliche Informationen zu den Parkmöglichkeiten, den Fußwegen zur Messehalle am Tuchanger sowie zu den Ausstellungsbetrieben der „Kulinea 2023“ sind unter kulinea.de nachzulesen. Dort werden auch gegebenenfalls erforderliche kurzfristige Änderungen bekanntgegeben.

Landrat Wilhelm Schneider sowie das Messeorganisationsteam der Kreisentwicklung des Landkreises Haßberge laden dazu ein, die Region genüsslich und mit allen Sinnen auf der Erzeuger- und Verbrauchermesse zu erleben. red