Die Zusammenlegung der Dekanate Haßfurt und Ebern wirkt sich auf die Seniorenarbeit aus. Die im neuen Dekanat Haßberge enthaltenen Pfarreien sind jetzt aufgeteilt in drei Pastorale Räume (West, Ost, Süd) und die Seniorenkreise der Pfarreien sind nun alle dem Katholischen Senioren-Forum Dekanat Haßberge zugeordnet. Die Vorstandschaft der Seniorenkreise hat darauf reagiert und ihre Zuständigkeit nach Pastoralen Räumen aufgeteilt: So sind Rudi Langer für den Bereich Ost, Anna Krug für West und Hannelore Glass für Süd zuständig. Auf der Herbstversammlung wurde beschlossen, neben den Einkehrtagen „Begegnungs- und Kennenlerntage“ anzubieten. Die „Begegnungs- und Kennenlerntage“ finden reihum in den Pastoralen Räumen statt und beinhalten ein auf den Jahreskreis oder den Kirchenpatron bezogenes Thema.

Der erste Kennenlern- und Begegnungstag findet am Mittwoch, 7. Dezember, um 14 Uhr statt in Sand zum Thema „Auf den Spuren des Heiligen Nikolaus“. Auftakt ist die Adventsandacht in der Nikolaus-Kirche mit Diakon Joachim Stapf. Im Sander Pfarrheim gibt es Kaffee und Kuchen. Anmeldungen sind erbeten bis Samstag, 3. Dezember, im Dekanatsbüro, Telefon 09521/ 61960 oder E-Mail: dekanatsbuero.has@bistum-wuerzburg.de.