Die Herbstversammlung der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Seniorenkreise aus dem Dekanat Haßberge im Pfarrzentrum Wonfurt leiteten die Vorstandsmitglieder Rudi Langer und Anna Krug. Eine rege Diskussion gab es über laufende Veränderungen und die aktuelle Situation der Seniorenkreise in den einzelnen Pfarreien.

Regionalstelle geschlossen

Die Teilnehmer bedauerten die Schließung der Regionalstelle Schweinfurt des Katholischen Seniorenforums Würzburg. Dieses hatte vor allem durch die Rundbriefe mit praktischen Beispielen und Hinweisen ein gutes Rüstzeug für die Seniorenveranstaltungen vor Ort geboten. Die gesamte Seniorenbetreuung in der Diözese Würzburg wird nun von Diözesanseniorenseelsorgerin Angelika Kunkel geleistet.

Die Diözesanversammlung in Würzburg hatte als Jahresmotto für 2023 „Senioren – für die Zukunft. Wir bauen mit“ ausgegeben. Die Vorstandschaft der Seniorenkreise hat ihre Zuständigkeitsbereiche entsprechend der Pastoralen Räume des Dekanats Haßberge zugeordnet. So sind Rudi Langer für den Bereich Ost, Anna Krug für West und Hannelore Glass für Süd zuständig.

Weiterhin Besinnungstage

Übereinstimmung herrschte im Wunsch, die Besinnungstage als festen Bestandteil der Seniorenarbeit beizubehalten. Der nächste Besinnungstag mit dem Thema „Advent“ wird am 7. Dezember in der Nikolauskirche in Sand stattfinden.

Bei der Versammlung in Wonfurt wurde auch der Referent der Regionalstelle Schweinfurt, Norbert Kraus, verabschiedet, der 20 Jahre lang die Seniorenarbeit in der Region Schweinfurt-Rhön-Haßberge geprägt hatte. red