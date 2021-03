Gemeinsam mit sympathischen Menschen in der Küche stehen, Brot , Brötchen und Kuchen backen, lachen ... - und das, ohne eine Maske zu tragen! Klingt fast wie ein Märchen aus vergangener Zeit. Dieses Märchen lässt "Backfee" Lisa Lechner bei ihren Online-Backkursen im Rahmen des Programms der VHS Landkreis Haßberge Wirklichkeit werden: Jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr lädt sie Teilnehmer ein, mit ihr gemeinsam zu backen, jeder in der eigenen Küche, verbunden über das Internet.

Brot, Brötchen und Kuchen

Wer seine Liebsten am Sonntag mit frisch Gebackenem überraschen möchte, kann am 6. März " Brot und Brötchen einfach selber backen". Und wer den Nachmittag versüßen möchte, findet am 13. März im Kurs "Vollwertig selber backen" den passenden Kuchen für die Frühlingszeit.

Teilnehmer benötigen nur einen Laptop, ein Tablet oder Smartphone und eine stabile Internetverbindung in ihrer Küche. Eine Zutatenliste finden sie einige Tage vorher im digitalen Kursraum.

Kurzfristig buchbar

Die Kurse sind bis Freitag, 12 Uhr, vor Veranstaltungsbeginn unter www.vhs-hassberge.de buchbar. red