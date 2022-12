Es hätte ein wirklich besonderer Geburtstag werden sollen. Denn die Schwestern Beatrice Blank und Margarethe Schmidt wollten gemeinsam Geburtstag feiern. 190 Jahre wären sie zusammen alt geworden. Beide wurden in Königsberg geboren, Margarethe Schmidt am 16. Dezember 1922 und ihre Schwester Beatrice Blank am 14. Dezember 1932. Doch bevor gefeiert werden konnte, geschah etwas Trauriges. Margarethe Schmidt, die zuletzt in Heim St. Bruno in Haßfurt wohnte, starb einen Tag vor ihrem 100. Geburtstag . Die Feier zum 90. Geburtstag von Beatrice Blank fand trotzdem statt. Denn das hätte die Verstorbene auch so gewollt, sagt die trauernde Schwester .

Beatrice Blank wurde als viertes von vier Kindern der Eheleute Anna und Georg Höfling geboren. Aufgewachsen ist sie im Haßfurter Tor in Königsberg, weshalb sie als Jüngste den Spitznamen „Türmchen-Prinzessin“ erhielt. In Königsberg ging sie auch zur Schule, wo sie auch in dem alten Klassenzimmer, das damals im Rathaus am Marktplatz war, unterrichtet wurde.

Kennenlernen in Würzburg

Nach ihrer Schulzeit begann sie ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau. Beatrice Höfling, wie sie zu dieser Zeit noch hieß, wechselte 1951 zum Kaufhof nach Würzburg. Hier arbeitete sie über 40 Jahre bis zu ihrem Renteneintritt im Januar 1993. 1951 zog Beatrice Höfling nach Würzburg, wo sie ihren späteren Ehemann Erwin Blank traf, der dort Rechtswissenschaft studierte und später als Rechtsanwalt arbeitete. Sie heirateten 1966. Zwei Jahre später zog das Paar wieder nach Königsberg. 1974 wurde hier das neu gebaute Eigenheim bezogen, in dem Beatrice Blank – nach dem Tod ihres Ehemannes 1997 – mit Tochter Gabriele und Enkel Michael noch heute wohnt.

Nach ihrem Renteneintritt war sie viel und oft auf weiten Reisen, zum Beispiel in Südafrika, China, Jordanien, Frankreich, England, Irland.

Zum Geburtstag gratulierten Landrat Wilhelm Schneider und Bürgermeister Claus Bittenbrünn. Sie alle wünschten Beatrice Blank noch etliche Jahre gute Gesundheit und trotz ihrer Augenkrankheit viel Lebensfreude.